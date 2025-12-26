Putin signalisiert, dass Russland in den Gesprächen zur Ukraine einen Gebietstausch in Erwägung ziehen könnte: "Ein teilweiser Austausch von Territorien"

HQ

Der russische Präsident Wladimir Putin deutete an, dass er offen dafür sein könnte, einige von russischen Streitkräften kontrollierte Gebiete in der Ukraine zu tauschen, während er laut der Zeitung Kommersant darauf besteht, die volle Kontrolle über die Donbas-Region zu behalten.

"Wladimir Putin betonte, dass die russische Seite immer noch bereit ist, die Zugeständnisse zu machen, die er in Anchorage gemacht hat. Mit anderen Worten: 'Donbas gehört uns'", berichtete Kommersant.

Putin informierte führende russische Geschäftsleute während eines nächtlichen Kremltreffens am 24. Dezember über den Plan. Berichten zufolge sagte er, dass außerhalb des Donbas ein "teilweiser Austausch von Territorien" diskutiert werden könne. Die Gespräche finden statt, während die US-amerikanischen und ukrainischen Delegationen an der Finalisierung eines 20-Punkte-Friedensplans in Miami arbeiten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte fest, dass die Gespräche voranschreiten, aber große Meinungsverschiedenheiten bestehen, insbesondere über Teile des Donbas, die die Ukraine noch kontrolliert, und die Zukunft des derzeit unter russischer Kontrolle stehenden Kernkraftwerks Saporischschja.

Was bedeutet ein Gebietstausch im Kontext der Ukraine?

Ein "Gebietstausch" bezeichnet den möglichen Landaustausch zwischen Russland und der Ukraine im Rahmen eines ausgehandelten Friedensabkommens. Während Putin die volle Kontrolle über die Donbas-Region fordert, könnte er bereit sein, andere derzeit unter russischer Besatzung stehende Gebiete zurückzukehren oder zu handeln.