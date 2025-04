Putin schlägt Waffenruhe an der aktuellen Frontlinie im Ukraine-Konflikt vor

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Dienstag hat der russische Präsident Wladimir Putin Berichten zufolge angeboten, die Militäroperationen entlang der bestehenden Frontlinie in der Ukraine einzustellen, was eine mögliche Verschiebung des anhaltenden Konflikts signalisiert (so die Financial Times).

Quellen, die der Angelegenheit nahe stehen, deuten darauf hin, dass dieser Vorschlag während eines kürzlichen Treffens zwischen Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in St. Petersburg gemacht wurde. Der russische Staatschef soll seine Bereitschaft signalisiert haben, die Ansprüche auf umstrittene Regionen in der Ukraine aufzugeben.

Dies ist ein Angebot, das den Weg für Friedensgespräche mit US-Präsident Donald Trump ebnen könnte. Obwohl diese Geste einen wichtigen Schritt darstellt, bleiben die Details des Angebots etwas unklar. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.