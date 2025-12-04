Putin reist nach Delhi zu Gesprächen mit Modi

HQ

Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Donnerstag den indischen Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi treffen – seine erste Reise nach Indien seit vor dem Ukraine-Krieg und ein Moment, von dem Moskau hofft, dass er eine Rückkehr zu normalem diplomatischem Engagement signalisiert.

Der Besuch findet zu einer politisch sensiblen Zeit für beide Länder statt. Russland versucht, seine Isolation zu verringern, nachdem es den jüngsten von den USA unterstützten Friedensvorschlag zur Ukraine abgelehnt hat, während Indien mit angespannten Beziehungen zu Washington nach den Zöllen von Präsident Donald Trump und der Kritik an Delhis fortgesetzten russischen Ölkäufen zu kämpfen hat.

Das Treffen unterstreicht eine langjährige Beziehung, die durch jahrzehntelange Verteidigungskooperation geprägt ist, und Indiens Notwendigkeit, ein mächtiges China an seinen nördlichen Grenzen auszubalancieren. Trotz westlichen Drucks hat Delhi öffentlicher Kritik an Moskau widerstanden und steht weiterhin zwischen globalen Mächten in Position.