HQ

Wladimir Putin eskalierte am Mittwoch seine Rhetorik gegen Europa, nannte dessen Führer "kleine Schweinchen" und bestand darauf, dass Russland seine territorialen Ziele in der Ukraine entweder durch Diplomatie oder auf dem Schlachtfeld erreichen werde.

Bei einer erweiterten Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums sagte der russische Präsident, die Ziele dessen, was Moskau als seine "besondere militärische Operation" bezeichnet, würden "bedingungslos" erreicht. "Wenn sie keine substanzielle Diskussion wollen", sagte Putin, "dann wird Russland seine historischen Gebiete auf dem Schlachtfeld befreien."

Putin warf der vorherigen US-Regierung vor, die Lage absichtlich in Richtung Krieg zu treiben, und behauptete, Washington glaube, Russland könne schnell geschwächt oder sogar zerstört werden. Er sagte, die europäischen Staats- und Regierungschefs seien eifrig dem Beispiel der Vereinigten Staaten gefolgt, in der Hoffnung, vom Zusammenbruch Russlands zu profitieren.

90 % der schwierigsten Probleme gelöst?

Seine Äußerungen erfolgten, obwohl US-Beamte andeuteten, dass die Gespräche mit der Ukraine in Berlin etwa 90 % der schwierigsten Fragen gelöst hätten, obwohl große Hindernisse bestehen.

Putin fordert weiterhin, dass die Ukraine das verbleibende Gebiet im östlichen Donbas abtritt, Begrenzungen ihrer Streitkräfte akzeptiert, westliche Truppen von ihrem Boden verbietet und die westliche militärische Unterstützung beendet – Bedingungen, die Kiew entschieden abgelehnt hat.

Der russische Staatschef bestritt zudem jede Absicht, NATO-Gebiet anzugreifen, und warf dem Bündnis stattdessen vor , sich auf eine mögliche militärische Konfrontation mit Russland bis 2030 vorzubereiten.