Putin kündigt orthodoxe Osterwaffenruhe in der Ukraine an

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Der russische Präsident Wladimir Putin hat über das orthodoxe Osterwochenende einen 32-stündigen Waffenstillstand in der Ukraine angekündigt und die russischen Truppen angewiesen, die Feindseligkeiten von Samstagnachmittag bis Sonntag einzustellen. Der Kreml erklärte, die Truppen würden während der Pause weiterhin bereit sein, auf jegliche "Provokationen" zu reagieren.

Der Vorschlag folgt auf einen Aufruf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Anfang dieser Woche, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur während der Feiertage auszusetzen.

Frühere kurzfristige Waffenruhen hatten nur begrenzte Wirkung, wobei beide Seiten sich gegenseitig Verstöße vorwerfen. Auch die breiteren von den USA geführten Friedensbestrebungen sind ins Stocken geraten, sodass der Konflikt an einer Frontlinie von etwa 800 Meilen andauert.