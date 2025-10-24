Putin ignoriert die jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölgiganten

HQ

Das könnte Sie interessieren: Warum hat Trump gerade Russlands Top-Ölgiganten sanktioniert?

Der russische Präsident Wladimir Putin hat gerade die neuen US-Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne zurückgewiesen und damit signalisiert, dass die Maßnahmen nur begrenzte unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden. Der Schritt, der Moskau zu einem Waffenstillstand in der Ukraine drängen sollte, führte zu Verschiebungen im globalen Energiehandel, wobei Großabnehmer ihre Käufe vorübergehend pausierten. Putin warnte, dass jede Versorgungsunterbrechung den Weltmärkten schaden könnte, und bestand darauf, dass Russland entschlossen auf Langstreckenangriffe reagieren werde. Die Sanktionen unterstreichen die erneuten Bemühungen der Vereinigten Staaten, die russischen Finanzen inmitten des anhaltenden und sich verschärfenden Konflikts unter Druck zu setzen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!