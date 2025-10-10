HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Putin hat bestätigt, dass die russische Luftabwehr hinter dem Absturz eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs im vergangenen Jahr steckt, bei dem 38 Menschen ums Leben kamen. An der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten erklärte Putin nun, dass die Raketen auf eine ukrainische Drohne gerichtet waren, aber in der Nähe des Flugzeugs explodierten, als es sich Grosny näherte, und hauptsächlich durch Trümmer beschädigt wurden. Gleichzeitig versprach Putin, die Verantwortlichen zu identifizieren und die von der Tragödie betroffenen Familien zu entschädigen. Der Vorfall wird nun vollständig untersucht, auch wenn der Prozess voraussichtlich zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen wird, was eine weitere tödliche Episode in der Luftfahrt im Zusammenhang mit dem anhaltenden Russlandkonflikt in der Ukraine darstellt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!