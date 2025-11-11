HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die russische Regierung die volle Befugnis erhalten wird, das Internet des Landes ab dem 1. März 2026 vom globalen Netz abzuschneiden.

Die Resolution 1667 gewährt der Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor uneingeschränkte Kontrolle über den gesamten Internetverkehr und stellt die Betreiber effektiv unter die Aufsicht des FSB ohne jegliche gerichtliche Aufsicht.

Die neuen Regeln zentralisieren die Verwaltung des russischen Internets, das als Runet bekannt ist (ein Begriff, der sich auf das russische Internet bezieht), und ermöglichen es Roskomnadzor, in Absprache mit dem FSB und dem Medienministerium auf angebliche Bedrohungen zu reagieren.

Das Gesetz legalisiert Zensurpraktiken, die bereits von Moskau angewandt werden, darunter das Blockieren von Tausenden von Websites, die Drosselung von YouTube, die Einschränkung von Messaging-Apps wie WhatsApp und die Verpflichtung von Telegram-Erstellern, staatliche Tracking-Software zu installieren.

Erweiterte Zensur und Kontrolle

Die Regierung hat auch Roaming- und SMS-Nachrichten aus dem Ausland blockiert und in einigen Regionen unter dem Vorwand von Drohnen- oder Sabotagedrohungen mit vorübergehenden Internetabschaltungen experimentiert.

Viele warnen davor, dass das Gesetz die Informationsfreiheit in Russland drastisch einschränkt und auf Inhalte abzielt, die vom Kreml als "extremistisch" eingestuft werden, darunter LGBT-Themen, NGOs wie Greenpeace und Oppositionelle.

Die Besorgnis der Öffentlichkeit wächst, vor allem bei den jüngeren Generationen: Umfragen zeigen, dass fast 40 % der nach 1990 Geborenen Instrumente nutzen, um die Zensur zu umgehen, was das Aufkommen von Informationsblasen und Generationenkonflikten hervorhebt.