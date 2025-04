Putin erklärt sich zum ersten Mal seit Jahren zu direkten Friedensgesprächen mit der Ukraine bereit

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In einer überraschenden Wendung hat der russische Präsident Wladimir Putin am Montag direkte Friedensgespräche mit der Ukraine vorgeschlagen, was darauf hindeutet, dass Moskau nach Jahren der Pattsituation zum Dialog bereit ist.

Dies ist die erste offizielle Erwähnung bilateraler Gespräche seit den Anfängen des Konflikts. Wolodymyr Selenskyj bekräftigte die Verhandlungsbereitschaft seines Landes und konzentrierte sich auf die Beendigung der Angriffe auf zivile Ziele, ein dringendes Thema, das auf beiden Seiten weiterhin diskutiert wird.

Während die jüngsten Waffenstillstandsversuche von gegenseitigen Vorwürfen der Verletzung überschattet wurden, bleibt die internationale Gemeinschaft, insbesondere die USA, hoffnungsvoll auf Fortschritte. Da beide Staatsoberhäupter unter wachsendem Druck stehen, könnte sich das Ergebnis der bevorstehenden Gespräche in London als entscheidend erweisen.