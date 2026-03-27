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Wladimir Putin hat russische Oligarchen gebeten, zum schrumpfenden Verteidigungshaushalt des Landes beizutragen, während Moskau seine Invasion der Ukraine fortsetzt. Die seit Februar 2022 andauernde Operation zielt darauf ab, die verbleibenden Gebiete im östlichen Donbas zu erobern, die nicht unter russischer Kontrolle stehen.

Mindestens zwei Geschäftsleute sollen nach Gesprächen mit Putin Spenden angeboten haben, wie The Guardian berichtete. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Russland bleibe an Friedensgesprächen mit den USA interessiert, aber wichtige Fragen (einschließlich Gebiet) seien ungelöst.

Russlands Verteidigungsausgaben stiegen im vergangenen Jahr um 42 % auf ₽13,1 Billionen (121 Milliarden Pfund), während Sanktionen Moskau gezwungen haben, Öl zu stark reduzierten Preisen zu verkaufen, was das Haushaltsdefizit anschwellen ließ. Die Regierung hat außerdem zusätzliche Gewinnsteuern und eine erhöhte Mehrwertsteuer in Erwägung gezogen, um die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren.

Putin warnte Unternehmen und den Staat davor, Gewinne aus steigenden Ölpreisen zu verschwenden, und plädierte für einen "moderat konservativen Ansatz" angesichts der globalen Marktvolatilität.

Wolodymyr Selenskyj sagte, die US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine seien an die Bedingung geknüpft, dass Kiew den gesamten Donbas an Russland abtrete. "Der Nahe Osten hat definitiv Einfluss auf Präsident Trump, und ich denke auf seine nächsten Schritte", fügte Selenskyj hinzu.