Putin bereitet "großen Krieg" in Europa bis 2029 vor Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat davor gewarnt, dass Russland sich bereits 2029 oder 2030 auf einen groß angelegten Konflikt in Europa vorbereitet. Er hebt hervor, dass Moskau seine Rüstungsproduktion weiter ausweitet, was den Wunsch signalisiert, den laufenden Krieg zu verlängern und möglicherweise neue Operationen auf dem europäischen Kontinent zu starten.

Selenskyj fordert die westlichen Verbündeten auf, den Druck auf Russland zu erhöhen, und weist darauf hin, dass Sanktionen, Waffenlieferungen und Verhandlungen den Kreml bisher nicht abgeschreckt haben. Er betont, wie wichtig es sei, Russlands Ressourcen zu reduzieren, insbesondere durch Beschränkungen für Energieexporte, um Moskaus Fähigkeit zur Finanzierung künftiger Militärkampagnen einzuschränken.

Die Warnungen decken sich mit Einschätzungen europäischer Verteidigungs- und Geheimdienstbeamter, dass Moskau nach seiner Invasion in der Ukraine als nächstes Moldawien, Litauen, Lettland und Estland ins Visier nehmen könnte. Die NATO wurde aufgefordert, die Bereitschaft zu erhöhen, indem Übungen und schnelle Eingreiftruppen eingesetzt werden, um die Ostflanke des Bündnisses in Vorbereitung auf eine mögliche Aggression zu stärken.

Analysten verweisen auf einen Zeitplan, in dem Russland bis 2027-2030 kampfbereit sein könnte, abhängig vom Ausgang des anhaltenden Konflikts in der Ukraine. Selenskyj betont in seiner Botschaft, dass Präventivmaßnahmen und koordinierte NATO-Aktionen von entscheidender Bedeutung sein werden, um jeder zukünftigen Bedrohung zu begegnen, da Europa vor einer langfristigen Herausforderung durch Moskaus strategische Ambitionen steht.