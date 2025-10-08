HQ

In einer Rede vor hochrangigen Kommandeuren an seinem Geburtstag sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass seine Truppen in diesem Jahr rund 5.000 Quadratkilometer Territorium in der Ukraine erobert haben, und bezeichnete den Vormarsch als Beweis dafür, dass Russland die volle Kontrolle über das Schlachtfeld behält. "Zu diesem Zeitpunkt haben die russischen Streitkräfte die strategische Initiative voll in der Hand." Putin sagte bei einem Treffen im Nordwesten Russlands. "In diesem Jahr haben wir fast 5.000 Quadratkilometer Territorium (4.900) und 212 Ortschaften befreit." Die ukrainischen Streitkräfte, sagte er, "ziehen sich entlang der gesamten Kampflinie zurück, trotz des Versuchs des erbitterten Widerstands". Die Ukraine hat die Erklärung jedoch zurückgewiesen und argumentiert, dass Russlands Offensiven es nicht geschafft hätten, größere Städte zu sichern. Was halten Sie von Putins jüngsten Äußerungen? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!