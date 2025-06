HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland . Präsident Wladimir Putin hat einen neuen Fahrplan für die Umgestaltung der russischen Marine in den kommenden Jahrzehnten verabschiedet, sagte Kreml-Berater Nikolai Patruschew in einem am Montag veröffentlichten Interview.

Die Strategie zielt darauf ab, Russlands maritime Fähigkeiten nach mehreren Rückschlägen in den jüngsten Konflikten wieder aufzubauen. Obwohl die Details noch spärlich sind, signalisiert die Ankündigung Moskaus Absicht, der Stärke der Marine Vorrang als Teil seiner umfassenderen militärischen Ambitionen einzuräumen.

"Es ist unmöglich, eine solche Arbeit durchzuführen, ohne eine langfristige Vision der Szenarien für die Entwicklung der Situation in den Ozeanen, die Entwicklung der Herausforderungen und Bedrohungen zu haben und natürlich ohne die Ziele und Ziele zu definieren, mit denen die russische Marine konfrontiert ist", sagte Patruschew.