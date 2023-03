Puss in Boots: The Last Wishs Regisseur wird Kung Fu Panda 4 nicht inszenieren

Das Shrek-Franchise erlebte kürzlich mit dem Erfolg von "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" eine kleine Wiedergeburt. Eine weitere Dreamworks-Serie, in der Fans seit einiger Zeit einen weiteren Einstieg wünschen, ist Kung Fu Panda.

Gerüchte kursierten im Internet, dass Joel Crawford, einer der Regisseure von Puss in Boots: The Last Wish, an Kung Fu Panda 4 arbeiten würde. Während dies wie ein Match im Himmel aussieht, hat Crawford alle Hoffnungen auf die Wahrheit dieser Gerüchte zunichte gemacht.

"Ich arbeite nicht an Kung Fu Panda 4" Crawford sagte einfach in einem Interview mit DiscussingFilm. "Es gibt nichts Spezifisches, an dem wir im Moment arbeiten, aber es gibt Originale, die wir erzählen wollen."

Obwohl er die Kung Fu Panda-Serie nicht fortsetzt, scheint Crawford daran interessiert zu sein, das Shrek-Universum zu erweitern. "Unsere Hoffnung bei der Entwicklung von "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" war, dass sich das Publikum in diese Charaktere verliebt, und unser Ziel war es, das Shrek-Universum weiter auszubauen. Wir würden also gerne weiterhin Geschichten mit diesen Charakteren und sogar neuen Charakteren im Shrek-Universum erzählen."

Möchten Sie Kung Fu Panda 4 sehen?