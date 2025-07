Pure Pool Pro zielt auf natives 8K/60 + Raytracing auf PS5 Pro ab

Die Liste der Konsolenspiele, die tatsächlich 8K auf PlayStation 5 Pro verwenden, ist kurz und einfach aufzuzählen: Gran Turismo 7, F1 24, No Man's Sky, [Redacted] und The Callisto Protocol. Wann immer also neue Technologien diese Grenzen verschieben, ist das etwas Besonderes, das es wert ist, bejubelt zu werden – und Entwickler Rockwater, das Studio hinter Pure Pool Pro, ist sehr auf diesem Zug. Das Team sagt, dass das Spiel später in diesem Jahr mit 8K und 60 Bildern pro Sekunde mit Raytracing auf PS5 Pro laufen wird, ohne sich auf Sonys PSSR-Upscaling-Technologie verlassen zu müssen. Auf der Standard-PlayStation 5 wird die Decke stattdessen bis zu 4K bei 120 Bildern pro Sekunde betragen – was, seien wir ehrlich, nicht gerade schäbig ist.

"Wir wissen, dass das nach einer hohen Behauptung klingt, aber die Art des Pools, der um den Tisch herum befestigt wird, unsere relativ leichte, proprietäre Engine und unsere ersten Pre-Alpha-Tests vor Optimierungen lassen uns glauben, dass dies machbar ist."

Abgesehen von der augenblutenden Klarheit (für die wenigen Glücklichen mit 8K-Displays) zielt das Spiel darauf ab, ultrarealistische Physik und eine Reihe anerkannter Regelsätze zu bieten: 8-Ball, 9-Ball, Blackball und Killer. Du triffst auch auf KI-Gegner mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich in Echtzeit am Tisch anpassen, alles im Namen des bisher authentischsten digitalen Pool-Erlebnisses.

Pure Pool Pro ist für Ende 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X und wird Crossplay-Unterstützung enthalten.