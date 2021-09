Purah und Robelo testen im Oktober experimentelle Waffen in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

HQ

Am 29. Oktober erscheint das zweite DLC von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung. Guardian of Remembrance, zu Deutsch „Wächter der Erinnerung" wird zwei neue Story-Missionen ("Rettung von Kakariko" und die „Schlacht um Koponga"), sowie drei neue Spielfiguren in das Zelda-Musou einführen. Die beiden Wissenschaftler Purah und Robbie (bei uns anscheinend Robelo heißt) werden sich dem Kampf gegen die Verheerung Ganons anschließen. Robbie nutzt zum Beispiel so eine Art Exoskelett, die er mit den Klingen der antiken Wächter ausgestattet hat.

Die dritte Spielfigur wurde noch nicht enthüllt, ebenso wie die zusätzlichen Fähigkeiten der bestehenden Charaktere. Abgeschlossen wird Guardian of Remembrance mit einer neuen Arena, die als Schauplatz epischer Schlachten dienen wird. Dieses zweite Add-On bekommt ihr nur, wenn ihr den Erweiterungspass von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für 20 Euro kauft. Das erste Add-On, Antike Lebenszeichen, haben wir uns bereits vor einigen Monaten angesehen, falls ihr euch darüber informieren wollt.