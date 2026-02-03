Punxsutawney Phil sagt sechs weitere Winterwochen für die USA am Groundhog Day voraus

HQ

Punxsutawney Phil, das berühmte Murmeltier aus West-Pennsylvania, kam am Montag aus seinem Bau und sah seinen Schatten, der sechs weitere Winterwochen für die Vereinigten Staaten vorhersagte. Die Ankündigung erfolgt nach einem harten Saisonbeginn, insbesondere an der Ostküste, wo Schnee und eisige Temperaturen bis weit in den Februar anhielten.

Die jährliche Zeremonie in Punxsutawney, die seit 1887 stattfindet, zieht Menschenmengen aus dem ganzen Land an. Beamte mit Zylindern entscheiden, ob Phil seinen Schatten entdeckt, eine Tradition, die in den Pennsylvania Dutch-Bräuchen verwurzelt ist. Während andere Murmeltiere, wie Kanadas Wiarton Willie, einen frühen Frühling vorhersagten, hat Phils Signal die Erwartungen einer anhaltenden Kälte gefestigt.

Punxsutawney Phil // Shutterstock

Trotz Phils Ruhm warnen Meteorologen, dass die Erfolgsbilanz des Murmeltiers alles andere als zuverlässig ist. NOAA-Statistiken schätzen Phils Genauigkeit bei etwa 35 Prozent (siehe seine Prognosen für 2025). Im Gegensatz dazu haben einige lokale Murmeltiere, wie der Chuck von Staten Island, eine deutlich höhere Erfolgsquote bei der Vorhersage saisonaler Trends. Dennoch bleibt Phil eine beliebte kulturelle Ikone, gestärkt durch die Popularität des Films Groundhog Day von 1993.

Außerdem stützen wissenschaftliche Prognosen Phils düstere Aussicht für die kommenden Wochen. Die Temperaturen werden voraussichtlich 10 bis 15 Grad unter dem Durchschnitt in weiten Teilen des Nordostens und des Mittelatlantiks bleiben, wobei Schnee und starke Winde das ganze Wochenende anhalten. Auch wenn sie nicht magisch sind, deuten diese Prognosen darauf hin, dass die Amerikaner sich auf eine längere Winterperiode einlassen sollten...