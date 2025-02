Punxsutawney Phil sagt am Murmeltiertag sechs weitere Wochen Winter voraus

HQ

Das jährliche Groundhog Day ist verschwunden. Der Tag, an dem die Menschen in die Stadt Punxsutawney in Philadelphia, USA, strömen, um zu sehen, ob der Frühling früh kommt oder ob der Winter noch sechs Wochen anhält, ist entschieden, und wenn man gehofft hat, dass die eisigen Temperaturen bald auftauen, hatte der Nager Phil eine schlechte Nachricht zu verkünden.

Die jährliche Zeremonie, die sich um das Murmeltier Phil dreht, sagt die Vorhersage für die kommenden Wochen voraus, indem er sieht, ob das Nagetier seinen eigenen Schatten bemerkt oder nicht. Wenn er seinen Schatten sieht, wird der Winter bleiben, aber wenn er ihn nicht sieht, dann sollte der Frühling früh kommen... So lautet zumindest die Legende.

Dieses grobe Verständnis der Wettervorhersage hat seit langem die Aufmerksamkeit und die Augen von Fans auf der ganzen Welt auf sich gezogen, und auf dem jährlichen Groundhog Day, der gestern, am 2. Februar, stattfand, hat Phil seine Prognose über die Vorhersage geteilt.

Leider hatte Phil nur schlechte Nachrichten zu verkünden, als er seinen Schatten sah und der Welt offenbarte, dass der Winter noch sechs Wochen hier sein wird. Zugegeben, das ist eigentlich eine Änderung gegenüber 2024, als Phil verriet, dass es einen frühen Frühling geben würde.

