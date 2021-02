Pünktlich zum Sommerloch könnt ihr Legend of Mana HD nachholen

Square Enix arbeitet seit einigen Jahren daran, ihre alte Mana-Reihe zurück zu bringen. Die drei ersten Ableger der Serie (Mystic Quest, Secret of Mana und Trials of Mana) wurden in der Collection of Mana bereits neu aufgelegt, die beiden neueren Teile sind zudem in eigenen Remakes verwurstet worden. Am gestrigen Abend kündigten die Japaner einen weiteren Ableger an.

Das Folgespiel Legend of Mana wird in Europa ab dem 24. Juni als HD-Fassung auf Nintendo Switch, Playstation 4 und PC (Steam) bereitstehen. Neben aktualisierten Spielgrafiken wird es ein paar Quality-of-Life-Anpassungen (ihr bekommt einen neu arrangierten Soundtrack, den ihr aber auch gegen die originalen Töne austauschen könnt, und dürft im Optionsmenü die Zufallskämpfe deaktivieren) sowie ein neues Minispiel geben.