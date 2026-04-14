Pünktlich zum 45-jährigen Jubiläum der Veröffentlichung hat StudioCanal ein Remake von Joe Dantes The Howling angekündigt.

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Wie Sie wissen, gab es gestern Abend eine Reihe großer filmbezogener Ankündigungen, die mit den glücklichen Gästen der CinemaCon geteilt wurden, die wir den ganzen Vormittag gesammelt haben. Es gibt jedoch eine Ankündigung, die passender gewesen wäre, wenn sie vor einem Monat gemacht worden wäre.

Wir sagen das, weil The Howling, Joe Dantes Horror-Klassiker, im vergangenen März sein 45-jähriges Jubiläum feierte, und es wäre schön gewesen, diesen Anlass mit der Ankündigung anzukündigen, dass er in Zukunft ein Remake für die große Leinwand bekommt, produziert von StudioCanal.

The Howling, inszeniert von (Sie haben es erraten) Joe Dante, ist ein Horrorfilm, der auf dem gleichnamigen Roman von Gary Brandner basiert und die Nachrichtensprecherin Karen White (eine junge Dee Wallace) begleitet, wie sie sich aufs Land zurückzieht, um einem Attentatsversuch zu entkommen, nur um schließlich auf den Jagdgründen einiger furchterregender Werwölfe zu landen. Der Film war ein riesiger Erfolg in Kinos und Videoläden und brachte mehrere Fortsetzungen hervor, aber vor allem hinterließ er Szenen, die in die Filmgeschichte eingegangen sind, wie etwa die Werwolf-Verwandlung mit ihren handgefertigten Spezialeffekten.

Wir wissen noch nicht, wann dieses zukünftige Remake von The Howling veröffentlicht wird, aber wir hoffen, bald Neuigkeiten über die Besetzung und das Veröffentlichungsdatum zu erhalten.

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