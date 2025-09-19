Pünktlich zu Weihnachten kommen Retro-Gaming-Düfte auf den Markt

HQ

Haben Sie schon immer davon geträumt, so pikant zu riechen wie eine alte Spielkonsole aus den 1980er Jahren? Herzlichen Glückwunsch – das britische Unternehmen Andrews hat das Produkt für Sie. Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein Witz klingen mag, sind diese "Premium-Parfums" das einzig Wahre, erschienen in einer limitierten Auflage und inspiriert von einigen der staubigsten klassischen Maschinen: dem C64, Spectrum, ZX80 und ZX81.

Jede 100-ml-Flasche "feiner Duft" wird für etwa 30 Pfund verkauft, wenn auch leider nur in Großbritannien. Die Düfte variieren in ihrem Charakter: Sprühen Sie sich mit C64 Pour Homme ein und Sie verströmen einen kraftvollen, raffinierten Moschus aus Zitrusfrüchten, Blumen und Patchouli. Bevorzugen Sie Spectrum? Es erwarten Sie eine lebendige Bergamotte, holzige Noten und einen tiefen Moschus. ZX80 zielt auf einen eleganten, leicht femininen Vibe ab, während ZX81 mit Leder und Lavendel "aromatische Frische" verspricht.

Die Idee dieser retro-inspirierten Düfte reicht aus, um jedem nostalgischen Gamer weiche Knie zu machen. Sie kamen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in die britischen Regale – perfekt für den Old-School-Nerd in Ihrem Leben. Welchen Duft würdest du wählen?