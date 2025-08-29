Punkrock-Dinosaurier in Marokko entdeckt

HQ

Vielleicht ist es der wahre Punkrock, ein Dinosaurier zu sein? Zumindest scheint es, dass eine Spezies schon lange vor uns modische Stacheln herausgefunden hat, denn eine neue Entdeckung in Marokko deutet auf einen Dinosaurier hin, aus dessen Hals meterlange Stacheln herausragten.

Die Spezies mit dem Namen Spicomellus afer lebte vor 165 Millionen Jahren. Es ist das älteste Exemplar eines Ankylosauriers, bei dem es sich um vierbeinige gepanzerte Dinosaurier handelt, die für ihre keulenartigen Schwänze bekannt sind. "Es ist einer der seltsamsten Dinosaurier, die je entdeckt wurden" Professor Richard Butler sagte der BBC.

Die Stacheln waren direkt mit dem Knochen verschmolzen, etwas, das wir bei keinem lebenden oder ausgestorbenen Tier gesehen haben. "Er ist absolut übersät mit wirklich seltsamen Stacheln und Vorsprüngen auf dem Rücken des Tieres, einschließlich eines knöchernen Halsbandes, das sich um seinen Hals wickelt, und einer Art Waffe am Ende seines Schwanzes, also ein höchst ungewöhnlicher Dinosaurier", sagte Professor Susannah Maidment, Co-Leiterin des Forschungsprojekts.

Werbung:

Diese Entdeckung könnte Wissenschaftler dazu veranlassen, die Evolution der Ankylosaurier zu überdenken. Die Stacheln waren wahrscheinlich eher zur Schau gestellt als zur Abwehr von Raubtieren, da Ankylosaurier erst viel später in der Ära der Dinosaurier eine Rüstung benötigten, die stark genug war, um ernsthaft starke Bisse zu verhindern.