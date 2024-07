Punk ist der Sieger des Evo 2024 Street Fighter 6

HQ

Wir werden zwar bis irgendwann im Jahr 2025 warten müssen, um das Capcom Cup 11 Kampfspiel-Turnier zu sehen, aber wir kennen bereits mindestens einen Teilnehmer, der anwesend sein wird und dem Event davonlaufen will.

Das ist Victor "Punk" Woodley von FlyQuest, eine Person, die am Wochenende das Evo 2024 Street Fighter 6 -Turnier gewonnen hat. Das Ergebnis bedeutete, dass Punk $12.000 Preisgeld mit nach Hause nahm und eine direkte Einladung zum Major-Turnier in naher Zukunft erhielt.

Was die unmittelbare Zukunft für Punk bereithält, so wird er bald nach Saudi-Arabien fliegen, um am Esports World Cup Street Fighter 6 Event teilzunehmen, bei dem 1 Million US-Dollar für 32 Teilnehmer ausgelobt werden, um die zwischen dem 8. und 11. August gekämpft werden kann.