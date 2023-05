Punisher-Darsteller Ray Stevenson ist verstorben

HQ

Der talentierte irische Schauspieler Ray Stevenson ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Es ist unglaublich tragisch, da seine Karriere in den letzten Jahren mit mehreren Hauptrollen richtig Fahrt aufgenommen hat, nicht zuletzt als Bösewicht im Tollywood-Hit RRR und als bedeutender Beitrag zur kommenden Star Wars-Serie Ahsoka.

Stevenson ist seit den 90er Jahren aktiv und hat auch in vielen beliebten Filmen und Serien mitgewirkt, darunter Rome, The Book of Eli, The Other Guys, Black Sails und als Thors Kumpel Volstagg im MCU. Der Grund für seinen Tod ist noch nicht bekannt, aber nach Angaben seiner Vertreterin Nicki Fioravante wurde der Schauspieler in den Tagen vor dem Vorfall ins Krankenhaus eingeliefert.

Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und wir möchten uns für alles bedanken. Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an Ray Stevenson?

Danke The Hollywood Reporter