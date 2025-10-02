Puma und Sega bringen eine Sonic-Sneaker-Kollektion auf den Markt

HQ

Jeder weiß, wie die kultigen Laufschuhe von Sonic aussehen und hätte wahrscheinlich selbst gerne ein Paar. Aber Puma und Sega ist das egal, denn das Duo hat jetzt eine neue Kollaboration für eine Sneaker-Kollektion vorgestellt, die auf Sonic und seinen Freunden basiert und nicht auf den ikonischen rot-weißen Schuhen des Igels.

Es gibt insgesamt drei verschiedene Modelle, deren Inspiration und Farben von Sonic selbst, Shadow und Tails stammen - alle mit einem Ring, der an den Schnürsenkeln befestigt ist. Sie werden am 30. Oktober auf den Markt kommen, und wie immer bei Produkten wie diesen werden sie wahrscheinlich schnell ausverkauft sein, also stellen Sie sicher, dass Sie sich anstellen, wenn Sie ein Paar in die Hände bekommen möchten.

Schauen Sie sich den Threads-Beitrag unten an und lassen Sie uns wissen, welches Paar Ihnen am besten gefällt.