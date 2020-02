Puma präsentiert Sportsachen von Sonic

Nächste Woche startet das neueste Sonic-Abenteuer, Sonic the Hedgehog, in den deutschen Kinos. Anlässlich des Filmstarts hat die Bekleidungsmarke Puma eine Reihe thematischer Produkte zusammengestellt, die Fans der Gaming-Ikone ansprechen könnten. Wie ihr unten sehen könnt, gibt es eine Reihe von T-Shirts, Hoodies und Sneaker in dieser stilechten Sonic-Kollektion. Die Artikel stehen ab sofort im Handel bereit, spezielle Anziehsachen für Kids folgen am 15. Februar. Der blaue Sega-Igel geht in seinem neuen Abenteuer zum x-ten Mal gegen die fiesen Pläne des verrückten Wissenschaftlers Dr. Robotnik (gespielt von Jim Carrey) vor.