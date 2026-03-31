Puma bringt eine Pokémon-Sneaker-Kollektion auf den Markt, um das 30-jährige Jubiläum zu feiern

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Wie Sie wissen, feiert Pokémon dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und dieser Meilenstein wird auf verschiedene Weise gefeiert. Eine davon ist eine neue Sneaker-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Puma entwickelt wurde und in vier verschiedenen Modellen erhältlich ist (was bedeutet, dass nicht nur Farbe und Design sie auszeichnen). Sie basieren, in der Reihenfolge, auf Espeon, Pikachu, Mimikyu und Umbreon.

Der Verkauf beginnt am 2. April bei gut bestückten Sneaker-Händlern, also besorgen Sie sich Ihr Paar schnell, wenn Sie interessiert sind, denn solche Seltenheiten sind sehr schnell ausverkauft, besonders in Standardgrößen.

Die Schuhe könnt ihr euch unten ansehen.