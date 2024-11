Pulisic feiert Ziel mit dem viralen Tanz von Donald Trump: Politisches Statement oder nur ein Meme-Trend?

HQ

Christian Pulisic, amerikanischer Flügelspieler, der sowohl für den AC Mailand als auch als Kapitän der US-Nationalmannschaft spielt, erzielte gestern zwei Tore beim wichtigen Sieg der USMNT (US-Fußballnationalmannschaft der Männer) gegen Jamaika, mit dem sie sich für das Halbfinale der Concafac Nations League qualifiziert haben.

Das Spiel endete 4:2 mit einem Gesamtergebnis von 5:2 und bestätigt Pulisic als einen der besten Torschützen Nordamerikas in der Geschichte und als einen der begehrtesten Spieler der Serie A, mit Gerüchten über eine Rückkehr in die Premier League.

Sein Torjubel ist jedoch das, worüber die meisten Leute sprechen. Nach dem Tor imitierte er Donald Trumps viralen Tanz. Drei weitere Teamkollegen ahmen ihn bei dem kleinen Tanz nach und lösen damit eine Debatte in den sozialen Medien aus.

Ist es ein Augenzwinkern auf Trumps kürzliche Rückkehr ins Weiße Haus? Je nachdem, welcher Seite des polarisierten amerikanischen politischen Spektrums sie angehören, sind einige USMNT-Fans verlegen, während andere über seine offensichtliche politische Aussage jubeln.

Donald Trumps Tanz ist bereits ein virales Meme

Andere Fans geben ihm jedoch den Vorteil des Zweifels. "Es ist ein Meme. Sie wuchsen in einer Meme-Welt auf. Sie springen nur auf den Zug auf. Wie die meisten Wähler wissen sie wahrscheinlich nichts oder haben nur sehr grundlegendes Wissen über Politik", sagte Will Renegar auf Twitter.

Und das mag bei manchen Leuten der Fall sein: Es ist nicht nur eine Pulisic-Sache. In den letzten Tagen haben einige andere Sportler Trump nachgeahmt, darunter der UFC-Kämpfer Jon Jones (vor Trump selbst) sowie mehrere Sportler aus der NFL.

"Ich habe gesehen, wie jeder es gemacht hat. Ich habe mir gestern Abend den UFC-Kampf angeschaut und Jon Jones hat es geschafft. Ich schaue mir gerne UFC an, also habe ich es gesehen und fand es cool", sagte Brock Bowers von den Las Vegas Raiders, wie in Politico zu lesen war.