"Publisher und Investoren haben sich zu sehr auf das einzelne Spiel konzentriert", sagt der erfahrene Indie-Entwickler Rami Ismail

Der Indie-Spiele-Veteran Rami Ismail ist in der Spieleentwicklung kein Unbekannter. In einer Zeit, in der es schwieriger denn je ist, Unterstützung für ehrgeizige Projekte zu bekommen, und einige Unternehmen Hunderte Millionen für ein Spiel ausgeben, das schließlich flopt, glaubt er, dass es zwar Risiken und Spieleveröffentlichung mit sich bringt, aber heutzutage Möglichkeiten gibt, gezieltere Wetten bei Spielen einzugehen.

"Ich glaube, eines der Themen, die immer wieder auftauchen, ist dasselbe: Risiko." Erzählt Ismail uns beim Madeira Games Summit. "Was soll das alles, wenn wir keine neuen Dinge erschaffen? Ich denke, es ist sehr leicht zu vergessen, dass bei all den Zahlen, dem Handel, all den Daten, all dem Marketing und all dem im Kern alle Spiele, die derzeit super erfolgreich sind, sehr hartnäckige Spiele sind, oder? Zum Beispiel haben wir ein super französisches Rollenspiel, wir haben Poker-Roguelikes, wir haben schlechte Berge mit Freunden erklimmen, wir haben all diese Spiele, die niemand auf dem Markt hätte recherchieren können. Das sind doch nur Wetten, oder?"

Das bedeutet jedoch nicht, dass Publisher und Investoren Geld in zufällige Spiele stecken sollten, in der Hoffnung, dass sie das nächste Peak oder Clair Obscur: Expedition 33 werden. Ismail glaubt, dass riskante Wetten dazu geführt haben, dass wir in dem Zustand der Branche gelandet sind, den wir heute kennen. Stattdessen meint er, dass der Fokus auf mehrere Spiele gelegt werden sollte, anstatt dass Publisher alle Eier in einen Korb werfen.

"Was ich denke, sie müssen verstehen, dass kein einzelnes Spiel eine gute Investition ist, oder, für einen Investor... Aber wenn man es über 10 Spiele hinweg trägt und beginnt, das Risiko zu verteilen, gibt es in Spielen eine echte Chance, Geld zu verdienen. Und ich denke, Publisher und Investoren haben sich zu sehr auf das einzelne Spiel konzentriert", erklärte er.

Ismail sagt, er mag zwar altmodisch sein, aber er glaubt, dass ein Publisher im Indie-Bereich einen Teil des Risikos abnehmen sollte, während wir heute sehen, dass Entwickler ihre Spiele in die Wildnis werfen müssen, um Interesse potenzieller Investoren zu wecken.

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Gespräch mit Ismail an, um mehr Details zu seinem kommenden Spiel zu erhalten, Australia Did It: