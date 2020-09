Publikum von Animal Crossing teilt sich zu gleichen Teilen zwischen Männern und Frauen auf

Animal Crossing: New Horizons ist eines dieser Spiele, die offenbar wirklich jeder spielen kann. Während der japanischen Computer Entertainment Developers Conference (CEDEC) enthüllten die beiden erfahrenen Nintendo-Manager Aya Kyogoku und Hisashi Nogami in einer Präsentation ganz unterschiedliche Fakten zum Spiel und in einer dieser Folien haben wir einen Querschnitt der breit aufgestellten Spielerschaft gesehen. Daraus ging hervor, dass Animal Crossing: New Horizons im Grunde ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen aller Altersgruppen aufweist. Früher hat man angenommen, dass bestimmte Spiele eher auf männliche oder auf weibliche SpielerInnen abzielen, aber das ist eine veraltete Weltanschauung, die nur dazu dient, potentielle Fans auszugrenzen. Wir können jedenfalls verstehen gut, warum so viele Leute großen Spaß an dem Titel haben.

Hier seht ihr die demografischen Daten der Spieler von Animal Crossing: New Horizons. Türkis sind die Männer, Orange verdeutlicht die Verteilung der Frauen.

Quelle: Resetera.