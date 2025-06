Publikum kehrt dem Killerroboter den Rücken - M3GAN 2.0 floppt an den Kinokassen

HQ

Nach einer Zeit der Abwesenheit kehrte der mörderische Roboter Megan am vergangenen Freitag mit der Weltpremiere von M3GAN 2.0 zurück. Doch trotz einer intensiven Marketingkampagne im Frühjahr waren die Zuschauer auffallend abwesend. Ersten Berichten zufolge scheint der Film gefloppt zu sein – zumindest in den USA.

Laut World of Reel soll der Film an seinem Eröffnungswochenende in den USA magere 10 Millionen US-Dollar einspielen - weit entfernt von den 30 Millionen US-Dollar des Originals im gleichen Zeitraum. Ein Grund dafür dürfte die lauwarme Resonanz von Kritikern und Publikum sein, die schon früh einen Blick darauf werfen konnten.

Der Film folgt den gleichen Charakteren - dem Roboter Megan, ihrer Schöpferin Gemma und ihrer Nichte Cady - aber diesmal mit einem stärkeren Fokus auf Action und Familienthemen. Es scheint jedoch, dass die dunkle, beunruhigende Seite, die den ersten Film definierte, abgestumpft ist. In Kombination mit schwachen Kritiken könnte dieser Wandel im Ton das Publikum aus den Kinos vertrieben haben.

Haben Sie schon M3GAN 2.0 gesehen, und was denken Sie darüber?