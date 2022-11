PUBG-Besitzer kaufen The Ascent-Entwickler Neon Giants

HQ

Das südkoreanische Unternehmen Krafton, das vielleicht am besten für den Besitz von PUBG: Battlegrounds bekannt ist, hat bekannt gegeben, dass sie den schwedischen Entwickler Neon Giants kaufen. Laut Krafton selbst soll der Kauf es ihnen ermöglichen, auch in Zukunft qualitativ hochwertige Titel zu entwickeln und zu veröffentlichen. Wenn Sie mit Neon Giants nicht vertraut sind, haben sie letztes Jahr ihren Debüttitel veröffentlicht, nämlich den Cyberpunk-artigen The Ascent.

Bisher haben Neon Giants selbst seit The Ascent keine neuen Spiele angekündigt, aber es ist seit einiger Zeit bekannt, dass sie ein First-Person-Actionspiel in einer offenen Welt entwickeln. Mit der Übernahme steht Neon Giants nun unter dem gleichen Management wie Unknown Worlds, das hinter Subnautica und dem derzeit sehr beliebten Studio Striking Distance steht. Wenn Striking Distance bekannt klingt, liegt das daran, dass sie die Schöpfer des kommenden und äußerst vielversprechenden The Callisto Protocol sind.