PUBG zeigt Anti-Cheat-Vorkehrungen in neuem Video

In den letzten Monaten hat PUBG Corp. ihrer Community immer wieder erklärt, dass Betrüger in Playerunknown's Battlegrounds keinen Platz finden und dass das Team gegen sie kämpfen wird. Heute hat das Studio ein neues Video veröffentlicht, das demonstriert, was sich an dieser Front bislang getan hat.

Dohyung Lee leitet die Anti-Cheat-Einheit von PUBG und im Video erörtert er, wie Hacking-Tools identifiziert und analysiert werden, während versucht wird, kommende Hacks kategorisch auszuschließen. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess nehmen die Berichte der Spieler ein, die das Team überhaupt erst auf die Cheater aufmerksam machen. Anschließend werden Sanktionen verhängt und das Team bereitet sich auf zukünftige Angriffe vor.

Hierzu werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel Hardwareverbote, die den Betrügern unwiederruflich den Zugriff auf die offiziellen Spielserver verwehren widerrufen. Die gewonnenen Daten werden an internationale Partner weitergegeben, um mit verschiedenen Studios geschlossen gegen Cheater vorzugehen.

You watching Werbung