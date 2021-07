PUBG wird zur TV-Serie

Sonic the Hedgehog, Detective Pikachu, Monster Hunter, Resident Evil und Dragon's Dogma sind nur einige Beispiele für Videospielmarken, die in den letzten Jahren Filmprojekte hervorgebracht haben. Krafton möchte sich diesem Trend anschließen und deshalb bestätigten sie heute, dass sie Adi Shankar - der Mann ist für Dredd, Castlevania und ein paar andere, anstehende Projekte von Capcom und Ubisoft verantwortlich - angeheuert haben, um eine Animationsserie basierend auf Playerunknown's Battlegrounds zu erstellen.

Der Regisseur wird die Dreharbeiten leiten und versuchen, das dynamische Battle-Royale-Deathmatch in ein spannendes Serienformat umzuwandeln. Keiner der Beteiligten hat im Moment etwas Spannendes zum Projekt zu sagen, also werden wir einfach sehen müssen, was die Zukunft bringt.