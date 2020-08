PUBG und Street Fighter V springen im September ins Playstation-Plus-Abo

Fall Guys: Ultimate Knockout dominiert gerade die Schlagzeilen aufgrund des großen Erfolgs bei den PS+-Abonnenten, doch das sollte an diesem Mittwoch nicht das einzige Thema sein, mit dem der kostenpflichtige Premium-Dienst auf sich aufmerksam macht. Wie wir am Abend erfahren haben, werden Playerunknown's Battlegrounds und Capcoms Beat'em Up Street Fighter V am 1. September im Zuge von Sonys Online-Mitgliedschaft bereitstehen. Ihr könnt die beiden Titel ab kommender Woche bis spätestens zum 5. Oktober herunterladen und spielen, sofern ihr dazu berechtigt seid. Noch bis zum 1. September stehen das eingangs erwähnte Fall Guys und Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered zur Verfügung.