PUBG stellt dynamische Karakin-Karte und Black Zone in Season 6 vor

Ihr könnt euch ab sofort die Inhalte von Season 6 aus Playerunknown's Battlegrounds auf den offiziellen Testservern anschauen. Mit dem neuen Update werden eine Reihe von Neuerungen in das Spiel gelangen, allem voran eine neue Karte namens Karakin. Gleichzeitig müssen wir uns von einem anderen Kriegsszenario verabschieden, da Vikendi die Rotation verlässt. Die trockene Insel mit einer Größe von vier Quadratkilometern ist auf maximal 64 Spieler begrenzt. Laut PUBG Corp. kommen auch auf dieser Map alle bekannten Elemente zusammen - offene Landschaften, verlassene Städte und Feuergefechte auf engem Raum in kleinen Bunkern.

In PUBG Update 6.1 wird eine sogenannte Black Zone eingeführt, die in regelmäßigen Abständen kleine Teile der Karte lila hervorhebt. Wenn ihr eine Alarmsirene hört, solltet ihr schleunigst aus diesen Gebieten verschwinden, da ein Luftbombardement diesen Bereich verwüsten wird. Dieser Angriff kann Gebäude und andere Komponenten der Karte zerstören, was bedeutet, dass sich die Karakin während des Spielverlaufs verändert. Mit dieser Maßnahme versuchen uns die Entwickler dazu zu zwingen, wirklich in Bewegung zu bleiben und nicht auf die gleiche Taktik zu setzen.

Karakin wird zudem eine neue Waffe einführen, die Haftbombe. Wenn wir die an Gebäuden befestigen, können wir Wände durchbrechen und verschanzte Trupps überraschen. Wahrscheinlich birgt die Karte auch einige Geheimnisse, die nur mit diesen Bomben entdeckt werden können, aber da lehnen wir uns vielleicht ein wenig aus dem Fenster. Ein Fahrzeug für zwei Personen rundet das neue Update ab. Diese und weitere Neuigkeiten werden auf der offiziellen Webseite ausführlicher erklärt und sind, wie bereits erwähnt, ab sofort auf den Testservern verfügbar. Saison 6 beginnt offiziell am 22. Januar für PC-Spieler und am 30. Januar auf den Konsolen.