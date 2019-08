PUBG Season 4 jetzt auch auf PS4 und Xbox One startklar

Vor einigen Wochen ist die vierte Saison von PUBG auf dem PC gestartet, ab sofort dürft ihr auch auf Playstation 4 und Xbox One in die überarbeitete Karte Erangel abspringen. Die wichtigste Änderung ist das frische Erscheinungsbild der beliebten Original-Map, auf der neue Gebäudestile, realistischere Umgebungen, Terrain-Optionen, sowie einige Änderungen in der Struktur vorgenommen wurden.

Der neue Survivor Pass mit dem Titel Aftermath fügt dem Shooter einzigartige Missionen und Belohnungen (Outfits und Skins) hinzu, dadurch dürften gelangweilte Spieler wieder einige Anreize für ein paar Runden mit Freunden finden. Es gibt auch Koop-Missionen, in denen Survivor-Pass-Käufer zusammenarbeiten müssen. Im Oktober wird PUBG aller Voraussicht nach Crossplay zwischen PS4 und Xbox One unterstützen - ihr dürft dann mit euren Kumpels auf den anderen Plattformen zusammenspielen.