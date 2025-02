PUBG Productions zeigt erstes Gameplay für Prologue: Go Wayback und bestätigt Early-Access-Debüt im Sommer

HQ

Die Expansion des PUBG: Battlegrounds -Franchise findet in diesen Tagen immer schneller statt. Nach The Callisto Protocol vor ein paar Jahren haben wir euch erst kürzlich auch wieder von PUBG: Blindspot erzählt, und jetzt haben wir ein zusätzliches Spiel, das wir diesem Mix hinzufügen können. Von PUBG Studios kommend, ist es fast an der Zeit, in Prologue: Go Wayback einzutauchen, da das Spiel bereits in diesem Sommer auf Steam über den Early Access debütieren wird.

Das Spiel wird als Einzelspieler-Open-World-Survival-Erlebnis beschrieben, bei dem es darum geht , "eine riesige, sich ständig verändernde Wildnis zu erkunden und dabei Abenteuer und Entdeckungen mit komplizierten Überlebenssystemen wie Kalorienaufnahme, Regulierung der Körpertemperatur sowie Entdeckung und Wartung von Unterkünften in Einklang zu bringen". Der größte Haken an diesem Spiel ist, dass es das proprietäre maschinelle Lernsystem des Entwicklers verwendet, um die Geländegenerierung zu ermöglichen. und letztendlich eine "Welt zu liefern, in der keine zwei Reisen gleich sind". In der Ankündigung der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass keine zwei Läufe im Spiel gleich sein werden und dass die Idee des Gameplays darin besteht, Ressourcen zu finden und dann zu versuchen, die Weather Tower zu erreichen, in der Hoffnung, sie zu extrahieren und zu entkommen.

Auf die Frage, wie das Element des maschinellen Lernens aussieht, um dies zu einer größeren Herausforderung zu machen, erfahren wir: "Das Gelände ist groß und unvorhersehbar und wird von einem geologischen System geprägt, das auf maschinellem Lernen basiert, in dem keine Route vorgegeben ist. Die Spieler müssen die Landschaft lesen und sichere Wege wählen, ohne sich zu verlaufen. Das Wetter ist ebenso unerbittlich und Stürme, Temperaturrückgänge und Schneestürme können für den Spieler katastrophal sein, da Frühwarnzeichen nur für diejenigen sichtbar sind, die lernen, sie zu erkennen."

Darüber hinaus kommen traditionellere Überlebensmechaniken ins Spiel, darunter Hunger, Durst, Temperatur und so weiter, was bedeutet, dass es anscheinend eine ziemliche Herausforderung sein wird, lebend in Prologue: Go Wayback zu entkommen.

Mit der Veröffentlichung im Sommer beabsichtigt PUBG Studios, das Spiel mit Hilfe der Community weiterzuentwickeln. Dies wird schließlich bedeuten, dass zusätzliche Mechaniken und Funktionen hinzugefügt werden, während die Entwicklung auf dem Weg zu einem eventuellen 1.0-Debüt fortgesetzt wird. Uns wird auch gesagt, dass Prologue: Go Wayback ein Schritt vorwärts in Richtung des ultimativen Ziels von PUBG Studios ist, das darin besteht, Project Artemis zu schaffen, einen Titel, der seine maschinellen Lern- und generativen Technologien weiter auf neue Höhen treiben wird, indem er die Melba-Engine schließlich in den beiden folgenden Projekten Prologue: Go Wayback (ein noch nicht angekündigter Titel und Project Artemis, natürlich).

Seht euch den Gameplay-Trailer für Prologue: Go Wayback unten an.