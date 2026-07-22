PUBG Mobile ist der meistvertretene Titel beim Esports Cup: Nations 2026

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Obwohl viele der Spiele beim Esports Nations Cup in Saudi-Arabien im November eine breite Palette von Ländern und Regionen zusammenbringen werden, entspricht keines der Vielzahl des PUBG Mobile Events auf dem Festival.

Das Hauptturnier, das am 3. November (einen Tag nach offizieller Eröffnung der ENC) beginnt und am 8. November endet, ist das am stärksten vertretene Turnier des gesamten Festivals, mit 124 Regionen und Nationen, die Teams zu ihren Ehren anmelden. Es sollte gesagt werden, dass dies nicht bedeutet, dass im November 124 Teams nach Riad reisen werden, sondern diese Zahl zählt vielmehr die verschiedenen Nationen und Regionen, die sich für das Turnier qualifiziert haben, wobei nur 32 tatsächlich Tickets für das Hauptevent gesichert haben.

In dieser Hinsicht wissen wir nun von den bestätigten 32 Teams, die beim Hauptevent im November antreten, da die Qualifikationen weltweit abgeschlossen sind. Insgesamt sind 12 Teams basierend auf ENC-Rankings eingeladen, vier Special Charge-Teams, zwei Wildcard-Teams sowie 14 qualifizierte Teams. Wie diese Einladungen ausgestellt wurden, finden Sie unten diese Informationen.

ENC PUBG Mobile lud Nationen ein:



Türkei



Mongolei



Brasilien



Pakistan



Myanmar



Vietnam



Thailand



Nepal



Südafrika



Vereinigte Staaten



Ukraine



Argentinien



China (Sondereinladung)



Südkorea (Sondereinladung)



Indien (Sondereinladung)



Japan (Sondereinladung)



Kuwait (Gastgeberregion Einladung)



TBD (Solidaritätseinladung)



ENC PUBG Mobile regionale Qualifikationsnationen: