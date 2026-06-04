PUBG Global Series Circuit 2 Finals beginnt heute, hier sind die 24 qualifizierten Teams

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An diesem Wochenende treten viele der besten PUBG: Battlegrounds Teams aus aller Welt in einem spannenden Series Finals-Turnier für die PUBG Global Series 2026 Circuit 2 gegeneinander an. Die Action findet in Seoul, Südkorea, statt, und die qualifizierten Teams für dieses entscheidende Ereignis bringen die besten Teams der Serien 1 und 2 zusammen, die in den Wochen zuvor ausgetragen wurden. Puh... das ist eine Menge 'Serien'.

Das Format sieht heute die Survival Stage des Events vor, gefolgt von den Grand Finals vom 5. bis 7. Juni. Derzeit haben acht Teams sich das Ticket für die Haupt-Grand-Finals gesichert, aber die verbleibenden acht, die sich ihnen anschließen, werden heute bestimmt, nachdem die 16 Survival-Stage-Teams auf nur noch acht Überlebende reduziert wurden.

Vor diesem Hintergrund fragen Sie sich vielleicht, wer die 16 Survival Stage-Teams sind. Falls ja, können Sie diese Teams unten sehen, mit der zusätzlichen Information, dass die Organisationen im Laufe des 4. Juni in fünf Spielen antreten werden.

PGS Circuit 2 Series Finals Survival Stage Teams:



Cerberus Esports



Ändere das Spiel



Verrückter Waschbär



eArena



Volle Bedeutung



Furia



Gen.G



JD Gaming



Petrichor Road



S2G Esports



SOOPers



Team Falcons



Team Liquid



Team Vitality



GAM x TE



Theerathon Fünf



Was die bestätigten Grand-Finals-Teams betrifft, sehen Sie unten die acht bisher qualifizierten Kader.