PUBG Global Series Circuit 2 2026: Made in Thailand macht kurzen Prozess mit dem Wettbewerb und siegt überzeugend

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Zu sagen, dass es bei den PUBG Global Series Circuit 2-Finals einen klaren Sieger gab, ist vielleicht eine Untertreibung. Zwischen dem zweitplatzierten Team von SOOPers und dem 16. und letzten Team von Anyone's Legend lagen insgesamt 42 Punkte, und doch lagen zwischen SOOPers und dem siegreichen, ersten Platz 84 Punkte...

Ja, das siegreiche Team von Made in Thailand stand weit über dem Wettbewerb und erzielte insgesamt 181 Punkte in den 15 Spielen zwischen dem 5. und 7. Juni, von denen vier klare Spielsiege waren.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Made in Thailand mit 104.000 Dollar Preisgeld sowie einer Menge PGS-Punkte nach Hause geht, die entscheidend sind, um sich später in der Saison für große Turniere zu qualifizieren.

Was als Nächstes für den Pflichtkampf-PUBG ansteht: Der PUBG Nations Cup findet vom 23. bis 28. Juni in Seoul, Südkorea, statt, was bedeutet, dass die Vereinsaktivitäten pausiert werden, da der Fokus stattdessen auf die Nationalmannschaft gelegt wird.