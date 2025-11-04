PUBG Global Championship 2025: Hier sind die qualifizierten Teams und die zusammengestellten Gruppen
Das Großereignis beginnt Ende des Monats und endet Mitte Dezember.
Es gibt noch ein großes Event in der Wettkampfsaison 2025 PUBG: Battlegrounds. Das PUBG Global Championship 2025 findet in ein paar Wochen statt, wobei die Action am 28. November beginnt und am 14. Dezember endet, wo die qualifizierten 33 Teams persönlich in Bangkok, Thailand, um einen Teil eines Preispools von 1,5 Millionen US-Dollar kämpfen werden.
Jetzt, da auch das letzte Global Series Turnier der Saison vorbei ist, kennen wir die 33 teilnehmenden Teams und sogar die Gruppen, in die sie eingeteilt sind. Schaut euch diese Informationen unten an.
PGC 2025 qualifizierte Teams und Gruppen:
Gruppe A:
- Twisted Minds
- DN Freecs
- 17Gaming
- Gen.G Esports
- The Expendables
- eArena
- Sharper Esport
- Furia
- Al Qadsiah
- Geekay Esports
- SlamG
- winordie.
- JDG Esports
- Four Angry Men
- T1
- FN Pocheon
Gruppe B:
- Virtus.pro
- Team Falcons
- Forest Natural Gaming
- BB Team
- Theerathon Five
- Anyone's Legend
- Team Liquid
- Mission Ready International Alliance
- ROC Esports
- FaZe Clan
- Natus Vincere
- Petrichor Road
- Game Start Win
- Change the Game
- Baegopa
- AZLA Pentagram
Das einzige abgelegene Team ist Full Sense, das sich als bestplatziertes Team aus der Gastgeberregion qualifiziert hat. Es ist derzeit unklar, wie diese Mannschaft in die Gruppen oder das gesamte Turnier eingeteilt wird.
Wer ist deiner Meinung nach der Favorit auf den Sieg PGC 2025, vielleicht der Gewinner der Global Series 9 Twisted Minds oder der Gewinner der Global Series 10 Virtus.pro?