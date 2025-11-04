PUBG Global Championship 2025: Hier sind die qualifizierten Teams und die zusammengestellten Gruppen

HQ

Es gibt noch ein großes Event in der Wettkampfsaison 2025 PUBG: Battlegrounds. Das PUBG Global Championship 2025 findet in ein paar Wochen statt, wobei die Action am 28. November beginnt und am 14. Dezember endet, wo die qualifizierten 33 Teams persönlich in Bangkok, Thailand, um einen Teil eines Preispools von 1,5 Millionen US-Dollar kämpfen werden.

Jetzt, da auch das letzte Global Series Turnier der Saison vorbei ist, kennen wir die 33 teilnehmenden Teams und sogar die Gruppen, in die sie eingeteilt sind. Schaut euch diese Informationen unten an.

PGC 2025 qualifizierte Teams und Gruppen:

Gruppe A:



Twisted Minds



DN Freecs



17Gaming



Gen.G Esports



The Expendables



eArena



Sharper Esport



Furia



Al Qadsiah



Geekay Esports



SlamG



winordie.



JDG Esports



Four Angry Men



T1



FN Pocheon



Gruppe B:



Virtus.pro



Team Falcons



Forest Natural Gaming



BB Team



Theerathon Five



Anyone's Legend



Team Liquid



Mission Ready International Alliance



ROC Esports



FaZe Clan



Natus Vincere



Petrichor Road



Game Start Win



Change the Game



Baegopa



AZLA Pentagram



Das einzige abgelegene Team ist Full Sense, das sich als bestplatziertes Team aus der Gastgeberregion qualifiziert hat. Es ist derzeit unklar, wie diese Mannschaft in die Gruppen oder das gesamte Turnier eingeteilt wird.

Wer ist deiner Meinung nach der Favorit auf den Sieg PGC 2025, vielleicht der Gewinner der Global Series 9 Twisted Minds oder der Gewinner der Global Series 10 Virtus.pro?