PUBG: Blindspot startet im Februar in den Early Access

Krafton und PUBG Studios haben bekannt gegeben, dass der kommende Top-Down-Taktik-Shooter PUBG: Blindspot bereits nächsten Monat als Early-Access-Spiel erscheinen wird.

Das Spiel startet in weniger als einem Monat am 5. Februar und wird über Steam als Free-to-Play-Titel auf dem PC erscheinen, der "durch fortlaufende Community-Beteiligung" geprägt wird.

Mit intensiver 5-gegen-5-Action, die wie Counter-Strike und Rainbow Six: Siege gestaltet ist, aber aus einer Top-down-Perspektive, wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass diese Early-Access-Edition des Spiels "eine Reihe von Verbesserungen bieten wird, darunter verbesserte Benutzeroberfläche und visuelle Qualität, verbesserte Steuerungsreaktion und aktualisierte Balance-Anpassungen, die die taktische Gesamttiefe erhöhen." Angesichts unserer Erfahrung mit dem Spiel Vor einiger Zeit in einem viel rudimentäreren Zustand wirkt das auf jeden Fall vielversprechend.

Sobald der Start stattfindet, verspricht PUBG Studios monatliche Updates, die das Feedback der Spieler einbeziehen. Der Zeitplan für Early Access und wann das Spiel möglicherweise im Zustand 1.0 debütiert wird, wird nicht erwähnt.