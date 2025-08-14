PUBG: Battlegrounds stellt die Unterstützung für PS4 und Xbox One ein

HQ

Trotz der immer noch großen Anzahl von Spielern, die häufig eine PlayStation 4 und eine Xbox One verwenden, sehen wir jetzt, da wir fast fünf Jahre in dieser aktuellen Hardware-Generation sind, dass sich immer mehr Entwickler und Publisher von den Last-Gen-Konsolen abwenden. Dies geschieht zum Teil, um in der Lage zu sein, Spiele anzupassen und sie so weit zu verbessern, wie es die neuere Hardware zulässt, und sie auf moderneren Systemen aufblühen zu lassen. Der neueste im Bunde ist Krafton und der PUBG: Battlegrounds Team, der enthüllt hat, dass das Battle Royale von der PS4- und Xbox One-Unterstützung weggeht.

In einem Blogbeitrag wurde bekannt gegeben, dass PUBG auf Konsole am 13. November auf PS4 und Xbox One nicht mehr unterstützt wird und dass es nur auf PS5 und Xbox Series X/S verfügbar sein wird. Der Grund dafür wird wie folgt erklärt:

"Diese Verschiebung ist ein notwendiger Schritt, um die PUBG-Konsole an die Konsolen der aktuellen Generation anzupassen. Um unseren Spielern eine stabilere Spielumgebung auf der Konsole zu bieten und ein reibungsloseres, nahtloseres Erlebnis mit zukünftigen Updates zu gewährleisten, haben wir uns entschieden, auf Konsolen der aktuellen Generation umzusteigen. Nach dieser Umstellung werden Konsolenspieler eine verbesserte Grafik und stabilere Bildraten sehen. Darüber hinaus erwarten wir, dass wir laufende Absturzprobleme durch speicherbezogene Optimierungen reduzieren können."

Im Gegensatz zu einigen Spielen, bei denen die Funktionen nach und nach eingestellt werden, wird PUBG ab dem 13. November auf PS4/Xbox One einfach nicht mehr herunterladbar oder spielbar sein, was bedeutet, dass die Konsolen-PUBG-Spieler etwa drei Monate Zeit haben, um auf die neueste Konsolen-Charge umzusteigen und weiter nach Chicken Dinners zu jagen.

Nach dem Übergang können wir davon ausgehen, dass die PS5- und Xbox Series X/S-Editionen aktualisierte Spezifikationen haben werden, die sich auf die Auflösung und Bildrate auswirken. Bald können wir davon ausgehen, dass das Spiel auf Current-Gen-Systemen wie folgt abschneiden wird.

Xbox Serie S:



Auflösung - 1080p/1440p



FPS - 60fps/30fps



Xbox Series X:



Auflösung - 2160p



FPS - 60fps



PS5:



Auflösung - 1440p



FPS - 60fps



PS5 Pro:



Auflösung - 2160p



FPS - 60fps



Es sollte gesagt werden, dass die Xbox Series X und die PS5 Pro (aber nicht die PS5) auch die dynamische 4K-Auflösung unterstützen werden.

Der Entwickler verabschiedet sich mit den Worten: "Wie bereits erwähnt, zielt dieser Übergang zu Current-Gen-Konsolen nicht nur darauf ab, eine stabilere Umgebung zu schaffen, sondern auch auf die Vorbereitung größerer Updates in der Zukunft. Es ist ein wichtiger Schritt nach vorne für das langfristige Wachstum der PUBG Console und wird es uns ermöglichen, schneller auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des Konsolen-Ökosystems zu reagieren."