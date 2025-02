PUBG: Battlegrounds ist nach wie vor ein Battle-Royale-Moloch

HQ

Wir hören nicht mehr so viel von PUBG: Battlegrounds und seinem Schöpfer Krafton, aber das liegt nicht an irgendwelchen schwindenden Zahlen. Das Unternehmen hat nun seine Ergebnisse für 2024 veröffentlicht, und sie sind sicherlich nichts, wofür man sich schämen muss.

PUBG: Battlegrounds zwar bereits 2017 veröffentlicht wurde, aber das Spiel zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Seit der Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell im Jahr 2022 ist die Spielerbasis weiter gewachsen, und der neueste Bericht (via Eurogamer) zeigt, dass das letzte Jahr keine Ausnahme war. Insgesamt meldet Krafton daher ein Rekordergebnis für das Spiel mit einem Umsatz von umgerechnet 556 £/666 Mio. £.

Der CEO von Krafton Changhan Kim ist zufrieden und sagt in einem Interview, dass der Erfolg auf die Fähigkeit des Unternehmens zurückzuführen ist, sich an den Markt und die Bedürfnisse der Spieler anzupassen. Er betont auch, dass sie weiterhin sowohl in E-Sport als auch in neue Projekte investieren, um ihre Position in Zukunft zu stärken.

Es besteht kein Zweifel, dass PUBG: Battlegrounds immer noch ein Gigant im Battle-Royale-Genre ist, wo es kürzlich insgesamt 890.000 gleichzeitige Spieler erreicht hat, die gleichzeitig Battle Royale spielen.