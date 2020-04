PUBG ab sofort mit Stadia Pro spielbar, bietet Crossplay

You watching Werben

Google hat am Abend weitere Informationen über ihren Streaming-Dienst Stadia mitgeteilt und einige spannende Dinge besprochen. Die vielleicht interessanteste Info haben wir allerdings bereits im Vorfeld der voraufgezeichneten Übertragung erfahren, denn am Morgen wurden einige der Titel, die in Zukunft auf der Streaming-Plattform unterstützt werden, geleakt. Playerunknown's Battlegrounds ist unter diesen Titel sicher der größte Vertreter und Fans dürfen es ab sofort mit einer kostenpflichtigen Stadia-Pro-Mitgliedschaft spielen (dieses Abonnement könnt ihr kostenlos testen).

Erfreulich ist, dass Bluehole Studio Crossplay mit anderen Spielversionen eingeführt hat, sodass jeder auf einem unterstützten Gerät mitzocken kann. Angemeldete Nutzer können mit diesem Link ins Spiel gelangen. Neben PUBG wird die Stadia-Pro-Bibliothek im Mai weitere Neuzugänge erhalten, darunter Steamworld Dig 2, Spitlings, The Turing Test und Zombie Army 4: Dead War.