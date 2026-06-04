Es gibt Spieleserien, die sich ständig weiterentwickeln, um zeitgemäß zu bleiben. Dann gibt es Serien, die sich weigern, Kompromisse einzugehen und an einer Designphilosophie festhalten, die so nischig ist, dass sie fast provokant wirkt. Psyvariar 3 gehört zur letzteren Kategorie. Mit dem einzigartigen Grazing-System der Serie ist es ein explosiver Bullet-Hell-Titel für Leute, die Millimeter vom Unglück entfernt tanzen und das Adrenalin direkt in die Fingerspitzen pumpen spüren wollen!

Grasen, genau. Oder summend, wenn du möchtest. Es ist ein Spielsystem, bei dem man Punkte sammelt und aufsteigt, indem man so nah wie möglich an gegnerische Projektile heranfliegt, ohne getroffen zu werden. Wenn du aufsteigst, wirst du vorübergehend unverwundbar, was einen chaotischen Todestanz eröffnet, bei dem du versuchst, eine Flut von feindlichen Angriffen zu überleben und gleichzeitig so nah wie möglich an die Kugelstürme herankommst, um noch mehr Tod und Zerstörung zu entfesseln. Es hilft, dass die Trefferbox deines Schiffs extrem klein ist. Wenn du jedoch versuchst, Psyvariar 3 als traditionelleres Shoot 'em up zu spielen, bei dem du einen sicheren Abstand zu feindlichem Feuer hältst, hältst du nicht lange durch. Das Ergebnis ist ein Weltraum-Shooter, der mehr als sonst Risiko und Belohnung zu etwas verwebt, das sich für das Genre sehr einzigartig und innovativ anfühlt.

Aber der erste Eindruck ist... Nicht großartig. Psyvariar 3 ist kein optisch ansprechendes Spiel, um es diplomatisch auszudrücken. Man könnte auch sagen, dass der übrig gebliebene Kartoffelsack ganz hinten im Schrank wahrscheinlich besser aussieht. Die Grafik ist eine Art retro-inspiriertes 3D mit einem Plastik-Gefühl, das nach einem generischen Weltraum-Shooter schreit. Ich mag auch nicht, dass der Hintergrund mit 180 Kilometern pro Stunde scrollt, mit vielen Details. Auf den ersten Blick ist es schwer zu erkennen, was tatsächlich nur Teil des Hintergrunds ist und was man aktiv vermeiden sollte. Schließlich verlassen sich Shoot-'em-ups auf schnelle Reflexe, und es ist eine Todsünde, den Bildschirm so mit Unordnung überladen zu lassen. Das Gegnerdesign ist außerdem fast schmerzhaft steril und anonym, mit Horden von Schrottmetall. Dasselbe gilt für den elektronischen Soundtrack, der keineswegs schlecht ist... Es ist einfach da, völlig unpersönlich und bedeutungslos, und ich finde es schwer, einen Track vom nächsten zu unterscheiden.

Ich klinge hier vielleicht unnötig mürrisch und negativ. Aber trotz meiner Vorbehalte ist Psyvariar 3 keineswegs ein schlechtes Spiel. Seine Stärke liegt im Gameplay, wo die Grazing-Mechaniken in ihren besten Momenten einen fast hypnotischen Fluss erzeugen, von dem man sich kaum lösen kann. Für ein Shoot-'em-up haben die Entwickler auch einige Spielmodi hinzugefügt. Neben dem Arcade-Modus gibt es den Arrange-Modus (eine etwas einfachere, alternative Version des Arcade-Modus), den Missionsmodus (etwa fünfzig verschiedene Missionen, die man abschließen muss... oder überleben!), Karawanenmodus (Verfolgung von Highscores), Endlosmodus und ein Trainingsmodus.

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Mit anderen Worten: Es gibt genug, womit man sich beschäftigen kann – für diejenigen, die wirklich begeistert sind.

Psyvariar 3 ist ein Nischenspiel innerhalb eines ohnehin schon spezialisierten Genres. Das ist ein Titel, der genau weiß, an welches Publikum er sich richtet: die Art von Shoot-'em-up-Enthusiasten, die sich in die alten Psyvariar-Spiele um die Jahrtausendwende verliebt haben und seitdem auf ein neues Shoot 'em up mit demselben superaggressiven Gameplay warten. Wenn du zu dieser engen Zielgruppe gehörst, Psyvariar 3 sind Weihnachten, Eid und Chanukka in einem. Für alle anderen mag es einfach wie ein Sack Kartoffeln wirken.