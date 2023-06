Psychonauts 3 befindet sich laut Tim Schäfer nicht in der Entwicklung

Im Mai schien es, als hätte Xbox eine Psychonauts 3-Ankündigung ankündigen können. Jetzt hat der Gründer von Double Fine, Tim Schafer, jedoch gesagt, dass sich das Spiel nicht in der Entwicklung befindet und das Studio stattdessen an anderen Projekten arbeitet.

Auf dem YouTube-Kanal von Cressup dementiert Schäfer Gerüchte, dass Double Fine an Psychonauts 3 arbeitet, und sagt stattdessen, dass das Studio an anderen Projekten arbeitet.

"Ich arbeite nicht an Psychonauts 3", sagt Schäfer unverblümt. "Wir befinden uns sozusagen in der Phase 'Willy Wonka, verschlossene Türen'", sagte er in Bezug auf das nächste Projekt des Studios. "Aber bald könnten wir uns öffnen und vielen Kindern viel Schaden zufügen, genau wie Willy Wonka."

Es scheint, dass es mehrere Eisen im Feuer geben könnte, da Schäfer sich eher auf einige "kleinere" Spiele als auf ein großes Projekt wie Psychonauts 3 bezieht.