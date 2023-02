Psychonauts 2s Dokumentation ist endlich auf Youtube

HQ

Extrem wenige Entwickler und Publisher wollen oder wagen es, völlig ehrlich zu sein, was bei der Entwicklung von Spielen vor sich geht, also haben Double Fine und 2 Player Productions die Messlatte in dieser Hinsicht wirklich höher gelegt, als sie uns vor sieben Jahren die Double Fine Adventure-Dokumentation über die Entstehung von Broken Age gaben. Diese Dokumentation zeigte wirklich die Höhen und Tiefen der schwierigen Entwicklung des Spiels, daher war es sehr überraschend, als uns gesagt wurde, dass Psychonauts 2 auch eine Dokumentation bekommen würde. Es ist schon eine Weile her, dass wir etwas davon gehört haben... Bis heute Abend.

Double Fine und 2 Player Productions haben plötzlich den Dokumentarfilm Double Fine PsychOdyssey veröffentlicht, und es ist ein 32-teiliger Blick auf die Entwicklung von Psychonauts 2. Die Beschreibung lässt es so klingen, als würden wir einen weiteren ehrlichen und transparenten Einblick in das bekommen, was in den letzten sieben Jahren im Studio von Tim Schafer und seiner Crew passiert ist:

"Angesichts des Drucks, eine würdige Fortsetzung zu produzieren, muss sich das Studio mit übermäßig ehrgeizigen Designs, schlechter Moral, technischen Herausforderungen und finanziellen Problemen auseinandersetzen, und das alles in einer turbulenten Zeitspanne für die Welt.

Double Fine PsychOdyssey ist die direkte Fortsetzung der gefeierten Serie Double Fine Adventure und bietet einen noch tieferen Einblick in die Leidenschaft, den Humor und den Herzschmerz der Videospielentwicklung."

Ich weiß, was ich an diesem Wochenende mache, und ich empfehle Ihnen dringend, es sich auch anzusehen. Genießen.