Psychonauts 2 ist Double Fines bisher erfolgreichstes Spiel

Double Fines Psychonauts 2 war im letzten Jahr auf vielen GOTY-Listen zu finden. Leider wird Qualität nicht immer auch mit kommerziellem Erfolg belohnt, aber Psychonauts 2 hat sich scheinbar gut verkauft.

Das hat jetzt Lisette Titre-Montgomery verraten, die noch bis vor kurzem Art Director und Game Developer bei Double Fine war. Sie schrieb bei Twitter:

"April Fools Day war mein letzter Tag @DoubleFine. Ich habe in den letzten 4+ Jahren so viel darüber gelernt, wer ich als Führungskraft bin und was es bedeutet eine kreative Visionärin zu sein. Danke das ihr mir anvertraut habt die Welt von #Psychonauts2 zum Leben zu erwecken. Meine Führung hat dafür gesorgt das @DoubleFine sein bisher bestbewertetes und am besten verkauftes Spiel ausliefern konnte."

Ein völlig verdienter Erfolg. Psychonauts 2 ist für PC, Playstation 4, Xbox One und Xbox Series S/X erhältlich und im Game Pass enthalten.